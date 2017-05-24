Вілкул особисто організував "тітушок" на 9 травня, – Луценко

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У ГПУ є докази, що нардеп Олександр Вілкул особисто підготував масові заворушення у Дніпрі 9 травня.
Про це під час звіту у Верховній Раді заявив Генпрокурор України Юрій Луценко.
"Тепер ми точно знаємо, хто організовував і інструктував цих "тітушок". І, пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вони всі інструктувалися, організовувалися і фінансувалися у вашому штабі в Дніпропетровській області особисто паном Вілкулом та паном Колесником", – сказав Луценко.
В він додав, що слідство у своєму розпорядженні відеозапис, як "тітушки" заходять в офіс "Опоблоку", і аудіозаписи, які свідчать про те ж.
Нагадаємо, що 9 травня у Дніпрі сталася бійка між невідомими молодиками та ветеранами АТО. Конфлікт розгорівся через заборонену символіку, яку використовували учасники ходи на чолі з представниками "Опозиційного блоку".
Під час сутичок травми отримали 14 людей. У порушників вилучили ножі, травматичні пістолети, газові балончики та каністру з хімічною сумішшю. Очевидці запевняють, що поліція була на боці так званих "тітушок" і била учасників АТО. Після скандалу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівництво міської та обласної поліції. Поліція встановила особи 25 підозрюваних в сутичках 9 травня у Дніпрі.