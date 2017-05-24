Вілкул особисто організував "тітушок" на 9 травня, – Луценко

У ГПУ є докази, що нардеп Олександр Вілкул особисто підготував масові заворушення у Дніпрі 9 травня.

Про це під час звіту у Верховній Раді заявив Генпрокурор України Юрій Луценко.

"Тепер ми точно знаємо, хто організовував і інструктував цих "тітушок". І, пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вони всі інструктувалися, організовувалися і фінансувалися у вашому штабі в Дніпропетровській області особисто паном Вілкулом та паном Колесником", – сказав Луценко.

В він додав, що слідство у своєму розпорядженні відеозапис, як "тітушки" заходять в офіс "Опоблоку", і аудіозаписи, які свідчать про те ж.

Нагадаємо, що 9 травня у Дніпрі сталася бійка між невідомими молодиками та ветеранами АТО. Конфлікт розгорівся через заборонену символіку, яку використовували учасники ходи на чолі з представниками "Опозиційного блоку".



Під час сутичок травми отримали 14 людей. У порушників вилучили ножі, травматичні пістолети, газові балончики та каністру з хімічною сумішшю. Очевидці запевняють, що поліція була на боці так званих "тітушок" і била учасників АТО. Після скандалу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівництво міської та обласної поліції. Поліція встановила особи 25 підозрюваних в сутичках 9 травня у Дніпрі.