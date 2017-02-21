Він для них нуль, – російський артист про письменника-терориста Прилєпіна

Народний артист Росії, художній керівник музичного театру Національного мистецтва і уродженець Дніпропетровщини Володимир Назаров іронічно прокоментував появу російського письменника Захара Прилєпіна у лавах проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню InfoResist.

За його словами, з появою на Донбасі письменника Захара Прилепіна нічого не змінилося.

Вони з таким же успіхом могли туди відправити Дугіна, Вассермана чи інших штатних ідіотів аж до Жириновського, хоча Володимир Вольфович займає в ієрархії ідіотів і ранжованих кретинів головуююче місце і тому не царська це справа,

– іронічно сказав Назаров.

Назаров припускає, що з появою на Донбасі такої фігури, як Прилєпін у Кремлі розраховують на аудиторію, яка йде за ним.

Читайте також: Прилєпін буде повішений у сталевому нашийнику, – російський актор про письменника-бойовика "ДНР"

"А сам Прилепін для них нуль цілих хрін десятих", – переконаний Володимир Назаров.

"Кого б вони туди не посилали – Захара Прилепіна або хоч самого Микиту Сергійовича Михалкова – нічого не зміниться, тому що кров залишиться кров'ю, злочин злочином, вбивства українських громадян залишаться вбивствами. Про яке мирне життя може йти мова?" – риторично запитав російський артист.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що російський письменник Захар Прилєпін приїхав воювати на Донбас на боці терористів так званої "ДНР" і вже навіть встиг "дослужитись" до командира батальйону спецназу.