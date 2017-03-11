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"Він думав, що це запальничка": з'явились деталі загибелі дитини у Вугледарі

21:50, сьогодні 362 Читать новость на русском
Правоохоронці розслідують загибель 12-річного хлопця
Правоохоронці розслідують загибель 12-річного хлопця / Прес-служба поліції

У поліції розповіли деталі трагедії у Вугледарі, де на вибуховому пристрої підірвався 12-річний хлопець.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Донецької області, хлопців було двоє.

Діти знайшли у центрі міста невідомий предмет. 10-річний Дмитро каже, що переконував друга не брати до рук невідому річ.

Він почав розкручувати її, поглянув, що всередині. Закрутив. Він подумав, що це запальничка, а я ж попереджав, казав йому, що це граната. Він все одно думав, що це запальничка, хотів потягнути за чеку, щоб побачити вогонь. Я відвернувся та швидко пішов. А у нього граната вибухнула у руках, мене оглушило, я побіг додому,
– розповів хлопчик.

У поліції озвучили невтішну статистику: з початку бойових дій на Донеччині внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждало 11 дітей – 5 загинули, 6 отримали поранення.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що у Вугледарі на Донеччині від вибуху гранати загинув 12-річний хлопець.

Теги: Новини Донецька Україна Вибух Розслідування
Джерело: 24 Канал
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