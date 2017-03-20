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Він що лорд, сер, х*р? Нащо йому англійський паспорт? – Москаль про Насірова

15:12, сьогодні 332 Читать новость на русском
Роман Насіров/Геннадій Москаль
Роман Насіров/Геннадій Москаль / Колаж 24 Канал

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль емоційно прокоментував інформацію про британський та угорський паспорти відстороненого голови ДФС України Романа Насірова.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Ради регіонального розвитку у Києві.

На думку Геннадія Москаля, президентський закон про заборону подвійного громадянства має стосуватися лише чиновників.

Половина закону – позитивна. Маю на увазі вищих посадових осіб – починаючи від президента аж до депутата сільської ради. Друге – простих громадян це не повинно стосуватись,
– переконаний губернатор Закарпаття.

За словами Москаля, заробітчани, які заради кращого життя отримали паспорти інших країн, жодної загрози національній безпеці України не несуть.

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"Бабця собі пасе корову, молоко несе на ринок. Яку вона загрозу представляє національній безпеці України? Або ті заробітчани, які отримали закордонні паспорти не з такої вже великої любові. А тому, що вони там себе почувають громадянами Євросоюзу – мають медичну допомогу, правовий захист. Європейцями – не в нашій країні, а в чужій", – наголосив Геннадій Москаль.

За його даними, на 10 тисяч населення у Києві подвійних громадян удесятеро більше, ніж на Закарпатті.

В контексті подвійного громадянства він також згадав відстороненого голову Державної фіскальної служби, в якого, за інформацією САП, є не лише український паспорт, а й угорський та британський.

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Ті, хто продалися, живуть у Києві. Для чого Насірову англійський паспорт? Він що лорд, сер, пер, х*р? Хто він? Ніхто – дрібний барига. Ті, хто мають паспорти, вони в Закарпатті не живуть, вони живуть в Європі й інвестують гроші в Закарпаття – перший інвестор – це заробітчани,
– наголосив Геннадій Москаль.

Теги: Політика Україна Роман Насіров Геннадій Москаль Угорщина Великобританія
Джерело: 24 Канал
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