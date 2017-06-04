Він вдарив людину ножем тричі, не проявляючи жодних емоцій, – очевидці теракту в Лондоні

Очевидці теракту на Лондонському мосту, де фургон в’їхав у натовп людей, розповіли про страшну подію. Зазначимо, що перші телефонні дзвінки від перехожих до поліції та "швидкої" надійшли 3 червня о 22:08 за місцевим часом.

Про це повідомляє ВВС.

Свідки інциденту розповідали, що на їхніх очах білий фургон врізався в людей на Лондонському мосту.

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За словами кореспондента ВВС Холлі Джонс, яка була на мосту в момент скоєння теракту, фургон пронісся зовсім поруч із нею, перш ніж виїхати на тротуар і збити 5-6 людей.

"Водій білого фургона на швидкості близько 80 кілометрів на годину вивернув на тротуар і врізався в натовп", – сказала вона.

Окрім того, британське подружжя Наталі та Бен розповіли про інший інцидент, свідками якого стала пара. Це – напад на людей на ринку "Боро-Маркет" поруч із мостом.

За свідченнями очевидців, люди з ножами, які брали участь у другому нападі, вистрибнули з того ж фургона, який використовувався в першому. Їх було троє. Нападаючи на людей, невідомі побігли в сторону "Боро-Маркету".

Наталі та Бен підходили до входу на станцію метро "Боро Хай-стріт", коли побачили багато людей, що біжать. На очах у подружжя на людину напали з ножем.

Я побачив чоловіка в червоному з досить великим ножем. Думаю, клинок був дюймів десять (25 см). Він напав на іншу людину і вдарив її ножем тричі, не проявляючи при цьому жодних емоцій,

– розповів Бен.

"Мені здалося, що той, на кого напали, хотів якось втрутитися в події, але нічого не зміг зробити, бо його поранили, і він осів на землю", – додав чоловік.

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Він зазначив, що зробивши свою справу, людина з ножем спокійно пішла геть. Бенові здалося, що з ним був супутник.

"У людину з ножем хтось кинув столиком, ще хтось запустив пляшкою. Потім ми з дружиною почули три постріли і побігли", – розповів британець.

Зараз навколо Лондонського моста і "Боро-Маркета" виставлено оточення правоохоронців. Кореспондент ВВС Том Сімондс стверджує, що поліцейські виглядають розслаблено, і схоже, що операція наразі добігає кінця.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



За попередніми даними, в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Ще понад 30 постраждалих людей перебувають у лікарнях. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.



Згодом стало відомо, що в результаті терактів на Лондонському мосту зросла кількість госпіталізованих осіб. Так, станом на ранок 4 червня відомо, що до лікарень потрапили до 48 осіб.