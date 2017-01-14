  • укр
  • рус
20:47
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, сьогодні
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 19:00: Нові подробиці нападу
Випуск новин
19:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Технології
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Винахідник з Полтави створив унікальні аеросани

20:23, сьогодні 333 Читать новость на русском
В кабіні можуть поміститись двоє людей
В кабіні можуть поміститись двоє людей

Полтавський винахідник Віктор Шахов розробив унікальні аеросани. На них планує їздити на полювання.

Про це йдеться в сюжеті місцевого Телерадіоканалу "Лтава".

Сани можна буде використовувати цілий рік, каже винахідник, взимку їздитиме на лижах, а влітку стане на поплавки.

Як розповів Шахов, задні лижі – звичайні сноуборди, передні – подвійний сноуборд, розрізаний посередині (для покращення керованості).

Аеросани працюють на бензиновому двигуні і можуть набирати швидкість до 100 км/год.

Кабіну Шахов розробив на основі креслень літаків. В кабіні можуть поміститись двоє людей.

Читайте також: Канадець будує ціле містечко із пластикових пляшок

Теги: LifeStyle Полтава Розробки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
сьогодні, 19:04 Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
Карл Волох 2246
Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
сьогодні, 15:44 Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
2887
Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
сьогодні, 12:52 Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
Павло Шехтман 5079
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 14 11209
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 1 5644
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук