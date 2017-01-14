Винахідник з Полтави створив унікальні аеросани

Полтавський винахідник Віктор Шахов розробив унікальні аеросани. На них планує їздити на полювання.

Про це йдеться в сюжеті місцевого Телерадіоканалу "Лтава".

Сани можна буде використовувати цілий рік, каже винахідник, взимку їздитиме на лижах, а влітку стане на поплавки.

Як розповів Шахов, задні лижі – звичайні сноуборди, передні – подвійний сноуборд, розрізаний посередині (для покращення керованості).

Аеросани працюють на бензиновому двигуні і можуть набирати швидкість до 100 км/год.

Кабіну Шахов розробив на основі креслень літаків. В кабіні можуть поміститись двоє людей.

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