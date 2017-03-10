Винахідники створили "розумний презерватив"

Компанія British Condoms представила новий пристрій i.Con, який розробники називають першим "розумним презервативом".

Пристрій може рахувати спалені калорії, вимірює температуру тіла, тривалість, швидкість та інтенсивність рухів. Ці дані можна завантажити у спеціальний додаток на смартфоні, який створить статистику сексуальної активності.

За словами винахідників, цей своєрідний фітнес-трекер можна використовувати з будь-яким звичайним презервативом або без нього.

Ще одна важлива функція i.Con – він попереджає про можливі венеричні захворювання.

Розумний презерватив коштує 60 фунтів і на сайті British Condoms можна записатися в список очікування. Однак наразі фотографії самого пристрою недоступні. Проте виробник обіцяє, що реліз дуже скоро.

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