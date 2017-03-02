Винних у головному конфузі на "Оскар-2017" покарано

Американська кіноакадемія відсторонила від роботи винуватців помилки, які переплутали конверти з назвою переможця у номінації "Найкращий фільм".

Як повідомляє ВВС, винними у виникненні плутанини з конвертами на церемонії вручення "Оскару" стали співробітники-бухгалтери Брайан Куллінан та Марта Руїз.

Президент організації Шеріл Бун Айзекс заявила, що Американська кіноакадемія більше не буде співпрацювати з двома співробітниками аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers (PWC) і вони більше не з'являться на церемонії.

Також, за словами Айзекс, під питанням знаходиться співпраця з самою аудиторською компанією, яка відповідає за підрахунок голосів і підготовку конвертів з іменами переможців на врученні кінопремій.

Нагадаємо, що на останній церемонії вручення Оскарів трапився конфуз: замість "Місячного світла" найкращим фільмом був оголошений мюзикл "Ла-Ла Ленд".

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