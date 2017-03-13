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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вінницькі медики продемонстрували вміння працювати в екстремальних ситуаціях

13:14, сьогодні 41 Читать новость на русском

Вінницькі медики демонстрували вміння діяти в екстремальних умовах. Оцінювали їх лікарі і колишні військові з США та Великобританії.

Впродовж тижня 23 вінницьких медики засвоювали курс з надання допомоги під час травм за міжнародними стандартами. Здобутий досвід продемонстрували на практиці. Кажуть, добре робити свою роботу їм часто не дає брак сучасного обладнання.

Іноземні лікарі стверджують, що військова медицина допомогла покращити цивільну.

Ми набралися багато досвіду під час афганської та іракської кампаній. Це також покращило надання допомоги у цивільній медицині,
– заявив парамедик з Великобританії Алекс Бонгардз

Уже найближчим часом такі курси для медиків закордонні фахівці проведуть в усіх областях України.

Читайте також: Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП

Теги: Україна Вінниця Здоров'я США Великобританія
Джерело: 24 Канал
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