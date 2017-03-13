Вінницькі медики продемонстрували вміння працювати в екстремальних ситуаціях

Вінницькі медики демонстрували вміння діяти в екстремальних умовах. Оцінювали їх лікарі і колишні військові з США та Великобританії.

Впродовж тижня 23 вінницьких медики засвоювали курс з надання допомоги під час травм за міжнародними стандартами. Здобутий досвід продемонстрували на практиці. Кажуть, добре робити свою роботу їм часто не дає брак сучасного обладнання.

Іноземні лікарі стверджують, що військова медицина допомогла покращити цивільну.

Ми набралися багато досвіду під час афганської та іракської кампаній. Це також покращило надання допомоги у цивільній медицині,

– заявив парамедик з Великобританії Алекс Бонгардз

Уже найближчим часом такі курси для медиків закордонні фахівці проведуть в усіх областях України.