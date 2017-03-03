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Винуватці провалу на "Оскар" найняли охорону через погрози

10:01, сьогодні 305 Читать новость на русском
Скандал на
Скандал на "Оскар" / sputnik.md

Представники аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers Брайан Куллінан і Марта Руїз заявили про постійні погрози та попросили захисту від керівництва корпорації.

Після того, як ЗМІ оприлюднили дані та фото винних у плутанині із "Найкращим фільмом" на церемонії, в соцмережах на адресу Кулінан та Руїз почали надходити численні погрози, передає ВВС.

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Вони заявили, що бояться за своє життя, адже в Інтернет також просочились адреси Кулінана та Руїз, де вони живуть зі своїми сім'ями. Саме тому компанія PwC посилила заходи безпеки біля будинків своїх співробітників.

via GIPHY

Нагадаємо, що на останній церемонії вручення "Оскарів" замість "Місячного світла" найкращим фільмом був оголошений мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Згодом компанія PricewaterhouseCoopers, яка відповідає за підрахунок голосів, назвала причину конфузу на "Оскарі": вони переплутали конверти із номінаціями.

Винними у плутанини з конвертами на церемонії стали співробітники-бухгалтери Брайан Куллінан та Марта Руїз.

Теги: LifeStyle Скандал Оскар-2017 Оскар
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