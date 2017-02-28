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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випереджаючи час: Microsoft створили додаток для набору тексту без рук

15:11, сьогодні 253 Читать новость на русском
Друкувати за допомогою очей
Друкувати за допомогою очей / profissionaldeecommerce.com

Компанія Microsoft створила додаток, який дозволяє друкувати текст за допомогою очей.

На офіційному сайті корпорації йдеться, що аплікація працює за принципом Т9 та може суттєво спростити життя людям з вадами руху.

Технологія "друку очима" існувала і раніше, однак програма відслідковувала рухи очей за допомогою інфрачервоних датчиків, які погано працюють при денном світлі. До того ж, коштує такий комплекс близько 10 тисяч доларів.

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Microsoft створила набагато дешевшу програму Eye-gaze, яка працюватиме на звичайному смартфоні і слідкуватиме за поглядом через камеру.

Також спеціалістам Microsoft вдалось значно зменшити час друкування: за допомогою їх додатку людина може надрукувати одне речення приблизно за 90 секунд. Раніше на це витрачали понад 120 секунд.

Теги: LifeStyle Microsoft
Джерело: 24 Канал
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