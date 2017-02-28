Випереджаючи час: Microsoft створили додаток для набору тексту без рук

Компанія Microsoft створила додаток, який дозволяє друкувати текст за допомогою очей.

На офіційному сайті корпорації йдеться, що аплікація працює за принципом Т9 та може суттєво спростити життя людям з вадами руху.

Технологія "друку очима" існувала і раніше, однак програма відслідковувала рухи очей за допомогою інфрачервоних датчиків, які погано працюють при денном світлі. До того ж, коштує такий комплекс близько 10 тисяч доларів.

Читайте також: Японська бабуся розробила додаток для iPhone

Microsoft створила набагато дешевшу програму Eye-gaze, яка працюватиме на звичайному смартфоні і слідкуватиме за поглядом через камеру.

Також спеціалістам Microsoft вдалось значно зменшити час друкування: за допомогою їх додатку людина може надрукувати одне речення приблизно за 90 секунд. Раніше на це витрачали понад 120 секунд.