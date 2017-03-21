Випуск новин 16:00: Звільнення з роботи АТОвця. Польща рятуватиме українські дороги

У випуску новин 21 березня станом на 16:00 – повернувшись із зони АТО, львів’янин Микола Пивоварник дізнався, що його звільнили з роботи. Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.

Також у випуску: На Чернігівщині пенсіонер заправляє авто звичайними обрізками деревини. У Москві працівники ФСБ побили аспіранта за прапор України, який той вивісив з вікна гуртожитку. Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ. Кабмін прийняв пропозиції кандидатів по аудитору НАБУ від громадськості.

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