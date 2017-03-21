Випуск новин 16:00: Звільнення з роботи АТОвця. Польща рятуватиме українські дороги
Випуск новин 17:42, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 16:00 – повернувшись із зони АТО, львів’янин Микола Пивоварник дізнався, що його звільнили з роботи. Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.
Також у випуску:
На Чернігівщині пенсіонер заправляє авто звичайними обрізками деревини.
У Москві працівники ФСБ побили аспіранта за прапор України, який той вивісив з вікна гуртожитку.
Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ.
Кабмін прийняв пропозиції кандидатів по аудитору НАБУ від громадськості.
Джерело: 24 Канал
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