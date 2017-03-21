Випуск новин 17:00: Розслідування вибуху на шахті. Вибачення Білорусі

У випуску новин 21 березня станом на 17:00 – із системи безпеки шахти "Степова" на Львівщині зникли усі дані за проміжок часу, коли стався вибух. Білорусь вибачилась перед українськими прикордонниками через збройний інцидент на кордоні

Також у випуску: Верховна Рада провалила голосування за аудитора НАБУ. Як відбувається працевлаштування для вимушених переселенців. Повернувшись із зони АТО, львів’янин Микола Пивоварник дізнався, що його звільнили з роботи. Британські вчені вигадали незвичну футболку-рентген.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter