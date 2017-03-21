Випуск новин 17:00: Розслідування вибуху на шахті. Вибачення Білорусі
Випуск новин 18:54, сьогодні 101 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 17:00 – із системи безпеки шахти "Степова" на Львівщині зникли усі дані за проміжок часу, коли стався вибух. Білорусь вибачилась перед українськими прикордонниками через збройний інцидент на кордоні
Також у випуску:
Верховна Рада провалила голосування за аудитора НАБУ.
Як відбувається працевлаштування для вимушених переселенців.
Повернувшись із зони АТО, львів’янин Микола Пивоварник дізнався, що його звільнили з роботи.
Британські вчені вигадали незвичну футболку-рентген.
Джерело: 24 Канал
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