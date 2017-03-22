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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Випуск новин за 23:00: Українського журналіста, якого затримали в Москві – відпустили.

Випуск новин 01:13, сьогодні 21 Читать новость на русском

У випуску новин 21 березня станом на 23:00 – Українського журналіста Романа Цимбалюка, якого сьогодні затримала московська поліція – відпустили. З системи безпеки на шахті "Степова" на Львівщині зникли всі дані саме за той проміжок часу, коли стався вибух.

Також у випуску:

У Франції пройшли передвиборні теледебати.

За кілька днів Україна надасть МВФ нові макропоказники.

Повернення картин Ван Гога.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 канал
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