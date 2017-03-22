Випуск новин за 23:00: Українського журналіста, якого затримали в Москві – відпустили.
Випуск новин 01:13, сьогодні 21 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 23:00 – Українського журналіста Романа Цимбалюка, якого сьогодні затримала московська поліція – відпустили. З системи безпеки на шахті "Степова" на Львівщині зникли всі дані саме за той проміжок часу, коли стався вибух.
Також у випуску:
У Франції пройшли передвиборні теледебати.
За кілька днів Україна надасть МВФ нові макропоказники.
Повернення картин Ван Гога.
Джерело: 24 канал
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