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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Випуск новин за 07:00: Вибух складів боєприпасів у Балаклії

Випуск новин 08:27, сьогодні 19 Читать новость на русском

У випуску новин 23 березня станом на 07:00 – у міста Балаклія на Харківщині через пожежу на військових складах боєприпасів прогриміли вибухи.

Також у випуску:

Як відбувається евакуація населення з Балаклії.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав пожежу на військових складах диверсією.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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