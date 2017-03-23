Випуск новин за 07:00: Вибух складів боєприпасів у Балаклії
Випуск новин 08:27, сьогодні 19 Читать новость на русском
У випуску новин 23 березня станом на 07:00 – у міста Балаклія на Харківщині через пожежу на військових складах боєприпасів прогриміли вибухи.
Також у випуску:
Як відбувається евакуація населення з Балаклії.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав пожежу на військових складах диверсією.
Джерело: 24 Канал
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