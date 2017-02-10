Випуск новин за11:00: Бійців викликають на фронт. Похорон "Гіві"
Випуск новин 12:11, сьогодні 259 Читать новость на русском
У випуску новини 10 лютого за 11:00 – бійців 16-го батальйону 58-ї бригади, які підтримали блокаду, терміново відправляють на фронт.
Також у випуску:
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В Україні почали змімати фільм про кіборгів.
Джерело: 24 Канал
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