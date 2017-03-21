Випуск новин за 11:00: "Самопоміч" заявляє про тиск з боку влади

У випуску новин 21 березня станом на 11:00 – лідер парламентської фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що на членів партії чинять тиск за вказівкою з Києва.

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