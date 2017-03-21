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Випуск новин за 11:00: "Самопоміч" заявляє про тиск з боку влади

Випуск новин 14:23, сьогодні 13 Читать новость на русском

У випуску новин 21 березня станом на 11:00 – лідер парламентської фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що на членів партії чинять тиск за вказівкою з Києва.

Також у випуску:

Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО.

Нардеп Володимир Парасюк виправдовується за бійку з поліцією.

У столиці багатостраждальному пам’ятнику Щорсу невідомі відпиляли ногу коню.

Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.

П’яний убивця двох дітей Максим Сівовна оскаржив в Апеляційному суді вирок.

Скандальне голосування за аудитора НАБУ.

Теги: Верховна Рада Випуск новин НАБУ Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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