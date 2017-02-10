Випуск новин за 13:00: Безвіз буде до літа. Снігова буря у США

У випуску новини 10 лютого за 13:00 – питання безвізу для України буде вирішене до літа цього року.

Також у випуску: Насалик зробив заяву щодо торгівлі на Донбасі. В Донецьку ховають "Гіві". В ОБСЄ відзвітували про втрати на фронті.

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