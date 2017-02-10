Випуск новин за 13:00: Безвіз буде до літа. Снігова буря у США
Випуск новин 14:24, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новини 10 лютого за 13:00 – питання безвізу для України буде вирішене до літа цього року.
Також у випуску:
Насалик зробив заяву щодо торгівлі на Донбасі.
В Донецьку ховають "Гіві".
В ОБСЄ відзвітували про втрати на фронті.
Джерело: 24 Канал
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