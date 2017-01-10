Випуск новин за 10:00: Бойовики знову гатять з "Градів". Вимушені канікули
Випуск новин 10:39, сьогодні 77 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 10:00 годину – бойовики знову почали гатити з "Градів". П'ятеро українських бійців зазнали поранень.
Також у випуску:
Через грип та ГРВІ в школах Кропивницького продовжили канікули.
В столиці суму в платіжках за опалення зменшили майже на третину.
На Донеччині створили спецпідрозділ поліції.
Джерело: 24 Канал
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