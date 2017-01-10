Випуск новин за 10:00: Бойовики знову гатять з "Градів". Вимушені канікули

У випуску новин 10 січня за 10:00 годину – бойовики знову почали гатити з "Градів". П'ятеро українських бійців зазнали поранень.

Також у випуску: Через грип та ГРВІ в школах Кропивницького продовжили канікули. В столиці суму в платіжках за опалення зменшили майже на третину. На Донеччині створили спецпідрозділ поліції.

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