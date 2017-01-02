Випуск новин за 10:00: Cмертельна ДТП у Києві. Обстріли в АТО

У випуску новин 2 січня станом на 10:00 – в результаті ДТП у Києві загинула людина. У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів.

Також у випуску: Вночі у Казахстані обвалилась частина багатоповерхівки. 2016 рік для сирійської війни. У мережі з'явилось відео того, як нападник заходить у нічний клуб. МЗС України про стамбульський теракт.

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