Випуск новин за 10:00: Cмертельна ДТП у Києві. Обстріли в АТО
Випуск новин 11:04, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин 2 січня станом на 10:00 – в результаті ДТП у Києві загинула людина. У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів.
Також у випуску:
Вночі у Казахстані обвалилась частина багатоповерхівки.
2016 рік для сирійської війни.
У мережі з'явилось відео того, як нападник заходить у нічний клуб.
МЗС України про стамбульський теракт.
Джерело: 24 Канал
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