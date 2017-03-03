Випуск новин за 10:00: День жалоби в Україні. Доба у зоні АТО
Випуск новин 11:04, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 10:00 – в Україні сьогодні день жалоби за загиблими на шахті "Степова" на Львівщині. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятнадцятеро поранені і семеро травмовані на Донбасі.
Також у випуску:
Затримали головного фіскала країни Романа Насірова.
Наступного тижня міністр закордонних справ Німеччини відвідає Москву.
Легендарний маєток Майкла Джексона продадуть за 67 мільйонів доларів.
США виділить Україні 150 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Напружена ситуація в Авдіївці. Українські силовики їдуть з підкріпленням19 лютого , 14:59
Стала відома причина перенесення дати голосування щодо безвізу15 грудня 2016 , 19:44 3
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32