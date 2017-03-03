Випуск новин за 10:00: День жалоби в Україні. Доба у зоні АТО

У випуску новин 3 березня на 10:00 – в Україні сьогодні день жалоби за загиблими на шахті "Степова" на Львівщині. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятнадцятеро поранені і семеро травмовані на Донбасі.

Також у випуску: Затримали головного фіскала країни Романа Насірова. Наступного тижня міністр закордонних справ Німеччини відвідає Москву. Легендарний маєток Майкла Джексона продадуть за 67 мільйонів доларів. США виділить Україні 150 мільйонів доларів.

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