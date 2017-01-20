Випуск новин за 10:00: До України їде Держсекретар з питань оборони Британії
Випуск новин 10:57, сьогодні 23 Читать новость на русском
У випуску новини 20 січня за 10:00 – Україну з офіційним візитом сьогодні відвідає Держсекретар з питань оборони Британії.
Також у випуску:
Інавгурація Трампа.
На Донеччині поліція затримала так званого депутата ДНР.
Хворі на гемофілію львів'яни просять допомоги.
До викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігора Луценка у січні 2013 року причетні чинні поліцейські.
Джерело: 24 Канал
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