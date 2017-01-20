Випуск новин за 10:00: До України їде Держсекретар з питань оборони Британії

У випуску новини 20 січня за 10:00 – Україну з офіційним візитом сьогодні відвідає Держсекретар з питань оборони Британії.

Також у випуску: Інавгурація Трампа. На Донеччині поліція затримала так званого депутата ДНР. Хворі на гемофілію львів'яни просять допомоги. До викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігора Луценка у січні 2013 року причетні чинні поліцейські.

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