  • укр
  • рус
11:23
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 10:00: До України їде Держсекретар з питань оборони Британії
Випуск новин
10:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: До України їде Держсекретар з питань оборони Британії

Випуск новин 10:57, сьогодні 23 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 20 січня за 10:00 – Україну з офіційним візитом сьогодні відвідає Держсекретар з питань оборони Британії.

Також у випуску:

Інавгурація Трампа.

На Донеччині поліція затримала так званого депутата ДНР.

Хворі на гемофілію львів'яни просять допомоги.

До викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігора Луценка у січні 2013 року причетні чинні поліцейські.

Теги: Випуск новин Великобританія Політика
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур
сьогодні, 08:17 Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур "ЛНР" узгоджують свої дії
Дмитро Снєгирьов 1322
На старт, внимание… реформируем!
19 січня, 22:41 На старт, внимание… реформируем!
Лев Парцхаладзе 907
Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
19 січня, 21:01 Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
Анна Косинська 1652
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
19 січня, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
1610
Поход танка
19 січня, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 4485
Журналісти показали, що залишилось від "Інтера"
 5 вересня 2016 , 09:36 26
Нищук повідомив, де і коли прощатимуться з його дружиною
 9 жовтня 2016 , 14:59 1
Сильна спека ще не скоро покине Україну
 28 липня 2016 , 08:37
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук