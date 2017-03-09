Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Страйк шахтарів
Випуск новин 10:46, сьогодні 49 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 10:00 – у зоні АТО українські військові вступили в бій з ворожою снайперською групою. На Львівщині шахтарі припиняють добувати вугілля і вимагають розблокувати зарплатні рахунки.
Також у випуску:
У Міжнародному суді ООН сьогодні останній день попередніх слухань за позовом України до Росії.
Росія розгортає крилаті ракети наземного базування, які загрожують країнам НАТО у Європі.
В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали українку і її хлопця за сексуальні відносини до шлюбу.
Джерело: 24 Канал
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