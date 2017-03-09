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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Страйк шахтарів

Випуск новин 10:46, сьогодні 49 Читать новость на русском

У випуску новин 9 березня станом на 10:00 – у зоні АТО українські військові вступили в бій з ворожою снайперською групою. На Львівщині шахтарі припиняють добувати вугілля і вимагають розблокувати зарплатні рахунки.

Також у випуску:

У Міжнародному суді ООН сьогодні останній день попередніх слухань за позовом України до Росії.

Росія розгортає крилаті ракети наземного базування, які загрожують країнам НАТО у Європі.

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали українку і її хлопця за сексуальні відносини до шлюбу.

Теги: Протести шахтарів Львів Випуск новин АТО Війна на Донбасі арешт ОАЕ
Джерело: 24 Канал
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