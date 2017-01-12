Випуск новин за 10:00: Доба в зоні АТО. Нові подробиці сутичок в Лук'янівському СІЗО
Випуск новин 10:56, сьогодні 24 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 10:00 – Серед українських військових так і серед мирних жителів цієї доби є загиблі. Подробиці вчорашніх сутичок у Лук'янівському СІЗО.
Також у випуску:
Стало відомо за чиї гроші відновлять зруйнований вандалами пам'ятник загиблим полякам на Львівщині.
Понад сотню українських дітей відправлять на лікування до Німеччини.
Правоохоронці спіймали на Харківщині банду.
Джерело: 24 Канал
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