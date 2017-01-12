Випуск новин за 10:00: Доба в зоні АТО. Нові подробиці сутичок в Лук'янівському СІЗО

У випуску новин 12 січня за 10:00 – Серед українських військових так і серед мирних жителів цієї доби є загиблі. Подробиці вчорашніх сутичок у Лук'янівському СІЗО.

Також у випуску: Стало відомо за чиї гроші відновлять зруйнований вандалами пам'ятник загиблим полякам на Львівщині. Понад сотню українських дітей відправлять на лікування до Німеччини. Правоохоронці спіймали на Харківщині банду.

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