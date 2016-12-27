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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Двоє військових потрапили в полон бойовиків. "Чорні скриньки" ТУ-154

Випуск новин 10:33, сьогодні 75 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 10:00 – двоє військових на Луганщині потрапили в полон бойовиків у зоні АТО.

Також у випуску:

На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок".

Прем'єр-міністр Японії здійснив історичний візит – вперше відвідав Гаваї.

Проросійські бойовики звільнили двох українок.

Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Падіння російського літака Ту-154 Обмін полоненими Анексія Криму Японія
Джерело: 24 Канал
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