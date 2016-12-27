Випуск новин за 10:00: Двоє військових потрапили в полон бойовиків. "Чорні скриньки" ТУ-154
Випуск новин 10:33, сьогодні 75 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 10:00 – двоє військових на Луганщині потрапили в полон бойовиків у зоні АТО.
Також у випуску:
На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок".
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Джерело: 24 Канал
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