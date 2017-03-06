Випуск новин за 10:00: Гаазький суд. Протести в Румунії
Випуск новин 10:49, сьогодні 57 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня на 10:00 – у Міжнародному суді ООН сьогодні стартують публічні слухання у справі України проти Росії. На вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей, які вимагали деполітизації Конституційного суду.
Також у випуску:
У Харкові поліцейські випередили масштабну бійку.
Головному фіскалу країни Роману Насірову так і не обрали запобіжний захід.
Франсуа Фійон не залишатиме президентські перегони у Франції.
Джерело: 24 Канал
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