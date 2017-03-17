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Випуск новин за 10:00: Канада проти Росії. Бомбардування в Сирії

Випуск новин 10:53, сьогодні 48 Читать новость на русском

У випуску новин 16 березня станом на 10:00 – тим часом, Канада закликає світ чинити тиск на Москву через її агресію в Україні.

Також у випуску:

Верховна Рада таки ухвалила єдиний державний реєстр військовослужбовців.

Понад 40 людей загинули і ще кілька десятків поранені в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії.

Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який зміг заплатити таку величезну суму – 100 мільйонів гривень.

Теги: Випуск новин війна Війна у Сирії гроші Роман Насіров Затримання Насірова Війна на Донбасі Верховна Рада Канада
Джерело: 24 Канал
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