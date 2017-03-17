Випуск новин за 10:00: Канада проти Росії. Бомбардування в Сирії

У випуску новин 16 березня станом на 10:00 – тим часом, Канада закликає світ чинити тиск на Москву через її агресію в Україні.

Також у випуску: Верховна Рада таки ухвалила єдиний державний реєстр військовослужбовців. Понад 40 людей загинули і ще кілька десятків поранені в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії. Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який зміг заплатити таку величезну суму – 100 мільйонів гривень.

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