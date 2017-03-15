Випуск новин за 10:00: Можливе відсторонення Садового від посади. Антиросійські санкції ЄС

У випуску новин 15 березня станом на 10:00 – генпрокурор України Юрій Луценко заявив про можливість відсторонення від посади мера Львова Андрія Садового. Набрали чинності подовжені санкції ЄС, які були впроваджені через зазіхання Росії на територіальну цілісність України.

Також у випуску: В Києві обрали двох членів Вищої ради правосуддя. У зоні АТО за добу поранені сім українських військових. Судді з львівщини, який заснув п'яним за кермом, загрожує лише неприємний допис у досьє.

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