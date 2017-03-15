Випуск новин за 10:00: Можливе відсторонення Садового від посади. Антиросійські санкції ЄС
Випуск новин 11:08, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 10:00 – генпрокурор України Юрій Луценко заявив про можливість відсторонення від посади мера Львова Андрія Садового. Набрали чинності подовжені санкції ЄС, які були впроваджені через зазіхання Росії на територіальну цілісність України.
Також у випуску:
В Києві обрали двох членів Вищої ради правосуддя.
У зоні АТО за добу поранені сім українських військових.
Судді з львівщини, який заснув п'яним за кермом, загрожує лише неприємний допис у досьє.
Джерело: 24 Канал
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