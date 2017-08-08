Випуск новин за 10:00: Небезпечніша, ніж "Ісламська держава". Заява Розенбалта

У випуску новин за 8 серпня станом на 10:00 – Росія несе більшу загрозу, ніж бойовики ісламського світу, заявив американський сенатор-республіканець Джон Маккейн. Нардеп Борислав Розенбалт здав усі свої паспорти та не збирається тікати з України.

Також у випуску: Ціле середньовічне місто знайшли археологи під час розкопок на Херсонщині. Сьогодні 9 річниця початку російсько-грузинської війни. Понад 400 осіб за підозрою в тероризмі затримали у столиці Малайзії.

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