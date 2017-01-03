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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Метеоритний дощ над Україною

Випуск новин 10:44, сьогодні 83 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 січня станом на 10:00 – на Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє – отримали поранення. Трагедія сталась в одній з військових частин поблизу Мар'їнки через необережне поводження зі зброєю.

Також у випуску:

В ніч на 4 січня над Землею, пройде щорічний потік Квадрантиди. Це явище щороку можна спостерігати у період з 28 грудня до 7 січня.

Справу про постріл нардепа Сергія Пашинського розслідуватиме прокуратура Київської області.

На кордоні з Польщею в чергах застрягли майже тисяча автівок.

Теги: Випуск новин Космос Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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