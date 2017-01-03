Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Метеоритний дощ над Україною

У випуску новин 3 січня станом на 10:00 – на Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє – отримали поранення. Трагедія сталась в одній з військових частин поблизу Мар'їнки через необережне поводження зі зброєю.

Також у випуску: В ніч на 4 січня над Землею, пройде щорічний потік Квадрантиди. Це явище щороку можна спостерігати у період з 28 грудня до 7 січня. Справу про постріл нардепа Сергія Пашинського розслідуватиме прокуратура Київської області. На кордоні з Польщею в чергах застрягли майже тисяча автівок.

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