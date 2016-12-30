Випуск новин за 10:00: План "Сирена" з перехоплення вбивці. США виганяє російських дипломатів
Випуск новин 10:47, сьогодні 31 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 10:00 – нелюда, який жорстоко вбив жінку та дитину на Одещині досі шукають. Російські дипломати, яких виганяють зі США не можуть покинути країну у визначений час.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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