Випуск новин за 10:00: План "Сирена" з перехоплення вбивці. США виганяє російських дипломатів

У випуску новин 30 грудня станом на 10:00 – нелюда, який жорстоко вбив жінку та дитину на Одещині досі шукають. Російські дипломати, яких виганяють зі США не можуть покинути країну у визначений час.

Також у випуску: Снайпери бойовиків активізувалися в зоні АТО вздовж усієї лінії розмежування. Подробиці зникнення посла Греції у Ріо. Україна просить в ООН відреагувати на репресії з боку Росії. Ліки в Україні подешевшають з лютого наступного року. Двоє підлітків отруїлися чадним газом на Херсонщині. У Москві напали на працівників Росгвардії.

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