Випуск новин за 10:00: Російський флот біля Латвії. Порушення режиму тиші в АТО

У випуску новин за 11 серпня станом на 10:00 – російські військові кораблі впритул наблизилися до кордонів Латвії: національні Збройні Сили країни повідомляють, що зафіксували 2 кораблі, буксир і танкер. Бойовики тричі порушували режим тиші: з кулеметів гатили по Станиці Луганській, неподалік Щастя застосували зенітну установку, з мінометів та гранатометів били в районі Кримського.

Також у випуску: Поліція затримала одного з учасників стрілянини на пляжі в Полтаві. У Польщі все більше потребують українських працівників. Екс-голова одеської ОДА Михайло Саакашвілі приїхав до Угорщини. Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем – метеоритним дощем.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter