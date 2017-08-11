Випуск новин за 10:00: Російський флот біля Латвії. Порушення режиму тиші в АТО
Випуск новин 10:44, сьогодні 5 Читать новость на русском
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У випуску новин за 11 серпня станом на 10:00 – російські військові кораблі впритул наблизилися до кордонів Латвії: національні Збройні Сили країни повідомляють, що зафіксували 2 кораблі, буксир і танкер. Бойовики тричі порушували режим тиші: з кулеметів гатили по Станиці Луганській, неподалік Щастя застосували зенітну установку, з мінометів та гранатометів били в районі Кримського.
Також у випуску:
Поліція затримала одного з учасників стрілянини на пляжі в Полтаві.
У Польщі все більше потребують українських працівників.
Екс-голова одеської ОДА Михайло Саакашвілі приїхав до Угорщини.
Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем – метеоритним дощем.
Джерело: 24 Канал
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