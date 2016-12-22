Випуск новин за 10:00: Російський "гумконвой". Погроми у Києві

У випуску новин 22 грудня станом на 10:00 – Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой". У столиці серед ночі розгромили МАФи біля станції метро "Політехнічний інститут".

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