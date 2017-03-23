Випуск новин за 10:00: Ситуація у Балаклії. Черговий "гумконвой" від Росії

У випуску новин за 23 березня станом на 10:00 – на найбільшому українському складі боєприпасів на військовій базі у місті Балаклія на Харківщині тривають потужні вибухи, стали відомі нові подробиці події. Росія відправила бойовикам на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой", 40 вантажівок незаконно перетнули український кордон.

Також у випуску: Із Балаклії вже вдалося евакуювати значну частину населення. Через вибухи у Балаклії прикордонники посилили охорону кордону з Росією.

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