Випуск новин за 10:00: Ситуація у Балаклії. Черговий "гумконвой" від Росії
Випуск новин 11:56, сьогодні 262 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 березня станом на 10:00 – на найбільшому українському складі боєприпасів на військовій базі у місті Балаклія на Харківщині тривають потужні вибухи, стали відомі нові подробиці події. Росія відправила бойовикам на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой", 40 вантажівок незаконно перетнули український кордон.
Також у випуску:
Із Балаклії вже вдалося евакуювати значну частину населення.
Через вибухи у Балаклії прикордонники посилили охорону кордону з Росією.
Джерело: 24 Канал
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