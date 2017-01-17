Випуск новин за 10:00: Ситуація в зоні АТО. Кривава стрілянина під час фестивалю

У випуску новини 17 січня за 10:00 – один український військовий отримав поранення за минулу добу на Донбасі. Загалом бойовики відкривали вогонь понад 40 разів.

Також у випуску: Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину: щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 15 – отримали поранення. Народні депутати вперше зібралися у сесійній залі у новому році. Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter