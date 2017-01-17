Випуск новин за 10:00: Ситуація в зоні АТО. Кривава стрілянина під час фестивалю
Випуск новин 10:45, сьогодні 87 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 10:00 – один український військовий отримав поранення за минулу добу на Донбасі. Загалом бойовики відкривали вогонь понад 40 разів.
Також у випуску:
Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину: щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 15 – отримали поранення.
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Джерело: 24 Канал
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