Випуск новин за 10:00: Ситуація в зоні АТО. Приватизація кіностудії Довженка

У випуску новин за 14 серпня станом на 10:00 – двоє українських бійців поранено в зоні АТО. Одну з найвідоміших кіностудій України – імені Довженка – збираються приватизувати.

Також у випуску: Державне підприємство Антонов у найближчі 5 років випустить щонайменше 70 лайнерів. У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей. Загрози ядерної війни між Сполученими штатати та КНДР наразі немає, заявив директор ЦРУ.

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