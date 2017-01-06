Випуск новин за 10:00: Смертельна аварія на Харківщині. Мультфільм про російський Крим

У випуску новин 6 січня станом на 10:00 – на Харківщині під Чугуєвом трапилась страшна аварія, яка забрала життя одразу шістьох людей. Серед загиблих двоє дітей.

Також у випуску: Американський освітній канал опублікував ролик, у якому визнав Крим російським. На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. Майже 70 стародруків намагався вивезти з України чоловік на Львівщині.

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