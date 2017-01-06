Випуск новин за 10:00: Смертельна аварія на Харківщині. Мультфільм про російський Крим
Випуск новин 10:35, сьогодні 70 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 10:00 – на Харківщині під Чугуєвом трапилась страшна аварія, яка забрала життя одразу шістьох людей. Серед загиблих двоє дітей.
Також у випуску:
Американський освітній канал опублікував ролик, у якому визнав Крим російським.
На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений.
Майже 70 стародруків намагався вивезти з України чоловік на Львівщині.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб20 грудня 2016 , 12:52 3
Нищук повідомив, де і коли прощатимуться з його дружиною9 жовтня 2016 , 14:59 1
Гройсман зробив заяву щодо газових махінацій Тимошенко8 липня 2016 , 11:48 17
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі