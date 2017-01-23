  • укр
  • рус
11:26
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 10:00: Справа Кернеса. Профільна освіта
Випуск новин
10:42, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Справа Кернеса. Профільна освіта

Випуск новин 10:42, сьогодні 46 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 23 січня за 10:00 – сьогодні у київському райсуді Полтави продовжать розглядати справа харківського мера Геннадія Кернеса.

Також у випуску:

В Міносвіти планують змінити навчальну програму для старшокласників.

Неспокійна доба у зоні АТО. Серед українських бійців є поранені.

Двоє російських депутатів дали свідчення у справі Віктора Януковича.

Мерія Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда.

Теги: Геннадій Кернес Війна на Донбасі Випуск новин освіта Харків Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Марс атакует: музыкальная группа
сьогодні, 08:15 Марс атакует: музыкальная группа "Новороссия" и другие превратности оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1792
Відкладена
22 січня, 20:00 Відкладена "зрада", Київ в тумані, – найсмішніші меми за тиждень
3084
Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
22 січня, 18:02 Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
3752
Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
22 січня, 17:30 Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
Володимир Шередега 966
Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
22 січня, 16:40 Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
Злой Одессит 2 4712
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль
 16 листопада 2016 , 03:30 9
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку", – ЗМІ
 16 грудня 2016 , 23:30 1
Ляшка у Верховній Раді облила соком росіянка
 8 грудня 2016 , 15:09
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук