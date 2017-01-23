Випуск новин за 10:00: Справа Кернеса. Профільна освіта
Випуск новин 10:42, сьогодні 46 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 10:00 – сьогодні у київському райсуді Полтави продовжать розглядати справа харківського мера Геннадія Кернеса.
Також у випуску:
В Міносвіти планують змінити навчальну програму для старшокласників.
Неспокійна доба у зоні АТО. Серед українських бійців є поранені.
Двоє російських депутатів дали свідчення у справі Віктора Януковича.
Мерія Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда.
Джерело: 24 Канал
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