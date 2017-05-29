Випуск новин за 10:00: Справа Януковича. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 29 травня станом на 10:00 – Оболонський райсуд столиці продовжить підготовче засідання у справі Януковича. Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, 7 українських бійців були поранені.

Також у випуску: Україна передала дані про зв'язки Росії з ІДІЛ Парламентській асамблеї НАТО. Сьогодні у Версалі зустрінуться президенти Франції та Росії. З димовими шашками і петардами в Одесі зірвали концерт артистки Світлани Лободи.

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