Випуск новин за 10:00: Суд у справі Януковича. Справа про розкрадання коштів на проект "Стіна"
Випуск новин 10:43, сьогодні 90 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 10:00 –Сьогодні має розпочатися судове засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Сьогодні Солом'янський райсуд Києва обиратиме запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання державних коштів на проекті "Стіна".
Також у випуску:
Так званий Верховний суд Криму оголосить вирок Ахтему Чийгозу за місяць.
На Луганщині внаслідок конфлікту між військовими і цивільними загинула жінка.
На Закарпатті на хабарі погоріли двоє митників.
Джерело: 24 Канал
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