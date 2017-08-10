Випуск новин за 10:00: Суд у справі Януковича. Справа про розкрадання коштів на проект "Стіна"

У випуску новин за 10 серпня станом на 10:00 –Сьогодні має розпочатися судове засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Сьогодні Солом'янський райсуд Києва обиратиме запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання державних коштів на проекті "Стіна".

Також у випуску: Так званий Верховний суд Криму оголосить вирок Ахтему Чийгозу за місяць. На Луганщині внаслідок конфлікту між військовими і цивільними загинула жінка. На Закарпатті на хабарі погоріли двоє митників.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter