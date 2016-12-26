Випуск новин за 10:00: Українці у полоні бойовиків. Версія падіння Ту-154

У підсумковому випуску новин 26 грудня станом на 10:00 – у полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. літак Ту-154 міг впасти через поганий технічний стан або помилку пілотів, – російські слідчі назвали основні версії катастрофи.

Також у випуску: Скандальний Валерій Лютий очолив поліцію Черкащини. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО. Директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит. Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН. Польські медики вперше пересадили кисть людині, народженій без руки. Помер популярний британський співак Джордж Майкл.

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