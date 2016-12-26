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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Випуск новин за 10:00: Українці у полоні бойовиків. Версія падіння Ту-154
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Українці у полоні бойовиків. Версія падіння Ту-154

Випуск новин 11:12, сьогодні 98 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 26 грудня станом на 10:00 – у полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. літак Ту-154 міг впасти через поганий технічний стан або помилку пілотів, – російські слідчі назвали основні версії катастрофи.

Також у випуску:

Скандальний Валерій Лютий очолив поліцію Черкащини.

Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО.

Директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН.

Польські медики вперше пересадили кисть людині, народженій без руки.

Помер популярний британський співак Джордж Майкл.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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