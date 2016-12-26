Випуск новин за 10:00: Українці у полоні бойовиків. Версія падіння Ту-154
Випуск новин 11:12, сьогодні 98 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 26 грудня станом на 10:00 – у полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. літак Ту-154 міг впасти через поганий технічний стан або помилку пілотів, – російські слідчі назвали основні версії катастрофи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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