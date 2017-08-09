Випуск новин за 10:00: Викуп з HBO. Першої леді Франції – не буде

У випуску новин за 8 серпня станом на 10:00 – група хакерів вимагає в американського телеканалу HBO викуп за викрадені дані. Дружина Еммануеля Макрона не отримає офіційного статусу Першої леді Франції.

Також у випуску: У Києві п'яний водій скоїв 4 ДТП і заявив, що його підставили. Влада балтійської країни планує заборонити випускникам складати іспити будь-якою мовою, крім державної. Немає загрози для американської території Гуам з боку Північної Кореї, заявив губернатор тихоокеанського острова Едді Кальво.

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