Випуск новин за 10:00: Виплата компенсації родинам загиблих гірників. Доба в зоні АТО

У випуску новин 10 березня станом на 10:00 – сьогодні почали виплачувати компенсацію сім'ям загиблих на шахті "Степова" гірників. В Штабі АТО повідомили про п'ятьох поранених та одного травмованого українського захисника за минулу добу.

Також у випуску: Чоловік із сокирою напав на людей у німецькому Дюссельдорфі. За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців. Скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва просить притулку в Молдові.

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