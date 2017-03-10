Випуск новин за 10:00: Виплата компенсації родинам загиблих гірників. Доба в зоні АТО
Випуск новин 10:35, сьогодні 41 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 10:00 – сьогодні почали виплачувати компенсацію сім'ям загиблих на шахті "Степова" гірників. В Штабі АТО повідомили про п'ятьох поранених та одного травмованого українського захисника за минулу добу.
Також у випуску:
Чоловік із сокирою напав на людей у німецькому Дюссельдорфі.
За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців.
Скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва просить притулку в Молдові.
Джерело: 24 Канал
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