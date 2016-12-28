Випуск новин за 10:00: Як українці відчули землетрус в Румунії. Смертельна ДТП в Харкові

У випуску новин 28 грудня станом на 10:00 – вночі проти 28 грудня у Румнії в зоні Вранча було зафіксовано підземні поштовхи, які відчувалися і на території України. Зокрема, поштовхи відчувались у Києві, Кропивницькому, Черкасах та Хмельницькому. Найсильніше потрусило Одесу.

Також у випуску: Жахлива трагедія у Харкові: чоловік на позашляховику спричинив спочатку одну ДТП і, тікаючи звідти, – протаранив ВАЗ в якому була молода родина. Сьогодні оприлюднять результати щодо трагедії в Княжичах. Розширені санкції США проти Росії набули чинності. Президент Болівії Ево Моралес просто під час засідання суду дивився порно.

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