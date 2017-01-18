Випуск новин за 10:00: Європарламент обрав нового президента. Зрив конференції щодо заручників
Випуск новин 11:17, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня за 10:00 – Президентом Європарламенту став італієць Антоніо Таяні, що є висуванцем від "Християнських народних демократів". Скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень.
Також у випуску:
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Скайп-конференцію з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень.
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Джерело: 24 Канал
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