Випуск новин за 10:00: Європарламент обрав нового президента. Зрив конференції щодо заручників

У випуску новини 18 січня за 10:00 – Президентом Європарламенту став італієць Антоніо Таяні, що є висуванцем від "Християнських народних демократів". Скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень.

Також у випуску: 75-річниця річниця вивезення остарбайтерів з Харкова до Німеччини. На Одещині зліпили гігантського сніговика. Верховна рада збирається на пленарне засідання Скайп-конференцію з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень. Чоловік з ДЦП розробив унікальну програму для полегшення життя людей на візках.

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