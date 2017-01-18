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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 10:00: Європарламент обрав нового президента. Зрив конференції щодо заручників

Випуск новин 11:17, сьогодні 63 Читать новость на русском
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У випуску новини 18 січня за 10:00 – Президентом Європарламенту став італієць Антоніо Таяні, що є висуванцем від "Християнських народних демократів". Скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень.

Також у випуску:

75-річниця річниця вивезення остарбайтерів з Харкова до Німеччини.

На Одещині зліпили гігантського сніговика.

Верховна рада збирається на пленарне засідання

Скайп-конференцію з питань звільнення заручників перенесли на наступний тиждень.

Чоловік з ДЦП розробив унікальну програму для полегшення життя людей на візках.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Європарламент
Джерело: 24 Канал
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