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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Запобіжний захід Насірову. Женевський автосалон.

Випуск новин 10:46, сьогодні 6

У випуску новин 7 березня на 10:00 – Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Роману Насірову. У Швейцарії стартує Женевський автосалон.

Також у випуску:

У Нідерландах другий день розглядатимуть позов України проти Росії.

НАБУ оскаржило закриття справи щодо екс-глави Державної санітарно епідеміологічної служби Святослава Протаса.

Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО.

Теги: Суд Україна - Росія Женевський автосалон АТО Роман Насіров Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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