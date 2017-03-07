Випуск новин за 10:00: Запобіжний захід Насірову. Женевський автосалон.
Випуск новин 10:46, сьогодні 6
У випуску новин 7 березня на 10:00 – Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Роману Насірову. У Швейцарії стартує Женевський автосалон.
Також у випуску:
У Нідерландах другий день розглядатимуть позов України проти Росії.
НАБУ оскаржило закриття справи щодо екс-глави Державної санітарно епідеміологічної служби Святослава Протаса.
Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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