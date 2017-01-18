Випуск новин за 11:00: Бойовики обстріляли поліцейських. Гроші на пенсійний фонд
Випуск новин 12:14, сьогодні 21
У випуску новини 18 січня за 11:00 – На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте. У Кабміні представлять бюджет пенсійного фонду на цей рік
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Джерело: 24 Канал
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