Випуск новин за 11:00: Бойовики з "ДНР" хочуть до Києва. Результати Нацвідбору на Євробаченні
Випуск новин 12:30, сьогодні 115 Читать новость на русском
У випуску новин 26 лютого за 11:00 – після візиту Надії Савченко в окупований Донецьк бойовики терористичної "ДНР" хочуть до Києва.
Також у випуску:
Неспокійна доба в зоні АТО.
Марш пам'яті Бориса Нємцова в Москві.
День Кримського опору російським окупантам.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги4 січня , 22:46 18
Одразу 11 автомобілів зіткнулися під Львовом: з’явилося відео8 вересня 2016 , 08:46
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32