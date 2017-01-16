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Випуск новин за 11:00: Бунт у в'язниці Бразилії. Перестрілка під Житомиром

Випуск новин 14:04, сьогодні 42 Читать новость на русском
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У випуску новини 16 січня за 11:00 годину – у Бразилії засуджені влаштували кривавий бунт у в'язниці.

Також у випуску:

А на Львівщині за минулу ніч через негоду були знеструмлені два десятки населених пунктів.

Унаслідок перестрілки під Житомиром одна людина загинула, ще шестеро поранені. Інцидент стався в місті Олевськ.

Росія перекинула в анексований Крим новітні зенітно-ракетні установки "Тріумф".

Теги: Жертви Дональд Трамп протести Мінськ Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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