Випуск новин за 11:00: Черговий "гумконвой" від Росії. Вибори у Нідерландах
Випуск новин 12:55, сьогодні 70 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 11:00 – на Донбас вдерся черговий непроханий так званий "гумконвой" із Росії. На парламентських виборах у Нідерландах перемогу отримала партія чинного прем'єр-міністра Марка Рютте.
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Джерело: 24 Канал
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