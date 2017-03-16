Випуск новин за 11:00: Черговий "гумконвой" від Росії. Вибори у Нідерландах

У випуску новин 16 березня станом на 11:00 – на Донбас вдерся черговий непроханий так званий "гумконвой" із Росії. На парламентських виборах у Нідерландах перемогу отримала партія чинного прем'єр-міністра Марка Рютте.

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